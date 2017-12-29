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"Арсенал" и "Ливерпуль" интересуются Ирвингом Лосано из "ПСВ"

29 декабря 2017 12:45
Два английских футбольных клуба "Арсенал" и "Ливерпуль" могут в это зимнее трансферное окно попробовать подписать молодого нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано, который выступает в составе нидерландской команды "ПСВ".
"Арсенал" и "Ливерпуль" интересуются Ирвингом Лосано из "ПСВ"

22-летний мексиканец проводит свой первый сезон в европейском чемпионате, и уже очень хорошо успел себя проявить, забил в первых 16 матчах чемпионата Нидерландов 11 голов, что сразу привлекло внимание многих больших команд, среди которых и оказались "канониры" с "мерсисайдцами".

Британские газеты сообщают, что мексиканский форвард учитывая такую результативность, долго не задержится в "ПСВ", поэтому уже сейчас "Арсенал" и "Ливерпуль" пытаются опередить остальных и подписать талантливого форварда.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Нидерланды, Трансферы Арсенал, Трансферы Ливерпуль, Трансферы ПСВ
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