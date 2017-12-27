"Барселона" может подписать бывшего игрока "Челси" Оскара

28 декабря 2017 21:35

Испанская команда "Барселона" может этой зимой во время январского трансферного окна подписать бывшего футболиста английского клуба "Челси" бразильского атакующего полузащитника Оскара, выступающего в чемпионате Китая.В настоящее время 26-летний бразилец защищает цвет китайской команды "Шанхай СИПГ", проводя там первый сезон. Как пишут испанские газеты, в стане "сине-гранатовых" рассматривают возможность возвращения Оскара в Европу, оцениваются шансы на его покупку этой зимой. Единственным препятствием для такого громкого трансфера может стать заработная плата бразильского футболиста, которая у него в китайском клубе составляет 24 миллиона евро в год.Поделиться: