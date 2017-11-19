"Спартак" - "Марибор", прогноз, прямая онлайн трансляция

21 ноября 2017 18:39

Сегодня в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов российский футбольный клуб "Спартак Москва" сыграет на своем поле против команды "Марибор", прямая онлайн видео трансляция игры начнется в 20:00 по московскому времени.Прогноз. "Красно-белые" являются явными фаворитами в этом противостоянии, несмотря на то, что в первой игре на выезде смогли завоевать только одно очко. Сегодня есть вероятность того, что московский "Спартак" сыграет на своем уровне и обыграет соперника с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Спартак" - "Марибор" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть игру можно начиная с 20:00 (время московоское).Поделиться: