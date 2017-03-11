"Челси" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

13 марта 2017 21:33

Сегодня в 1/4 финала Кубка Англии состоится суперматч, в котором сыграют команды "Челси" и "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. Фаворитов в таких встречах нет, независимо от того, кто в какой форме находится на текущий момент, выиграть встречу может любой. Тем не менее, есть вероятность победы "манкунианцев", так как Жозе Моуринью хороший кубковый боец, и один трофей в этом сезоне уже выиграл.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча Кубка Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед" можно будет на общедоступном телеканале "Матч ТВ", начало запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: