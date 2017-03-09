Хаби Алонсо завершит карьеру летом

09 марта 2017 22:49

Опытный испанский полузащитник немецкой команды "Бавария Мюнхен" Хаби Алонсо по окончании текущего сезона скорее всего завершит свою профессиональную карьеру футболиста, о чем пишут зарубежные спортивные газеты.В частности сообщается о том, что 35-летний футболист сам заявил о том. что этим летом он завяжет с футболом, в котором добился всего, чего только можно было, выиграв все возможные трофеи как на клубном уровне, так и на уровне сборных.Напомним, что Хаби Алонсо выигрывал Лигу чемпионов, чемпионаты Англии, Испании и Германии, в составе сборной Испании становился чемпионом Европы и мира.Поделиться: