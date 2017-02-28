"Арсенал" заинтересовался Марко Ройсом из "Боруссии Д"

03 марта 2017 12:58

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" заинтересовался немецким нападающим Марко Ройсом, который уже несколько лет достаточно успешно выступает в составе дортмундской команды "Боруссиия".Некоторые британские спортивные газеты пишут о том, что из-за того, что на текущий момент сложилась неопределенная ситуация с вопросом продления контракта чилийского нападающего Алексиса Санчеса, в стане "канониров" начали уже сейчас присматривать ему потенциальную замену. И среди тех, на кого обратили в лондонском клубе является Марко Ройс, именно его могут попробовать подписать ближайшим летом для усиления игры в атакующей линии "Арсенала".Поделиться: