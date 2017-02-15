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Трансфер Верратти может составить 80 млн евро

17 февраля 2017 18:27
Трансферная стоимость полузащитника сборной Италии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти может составить около 80 миллионов евро, именно столько придется заплатить потенциально заинтересованному клубу.
Трансфер Верратти может составить 80 млн евро

Ранее регулярно в зарубежной прессе появлялись сообщения о том, что Верратти интересен тому или иному клубу, готовому попробовать его подписать. Среди тех, кто интересуется Марко, называются такие команды, как испанская "Барселона", итальянские "Интер" и "Ювентус".

Отметим, что сам футболист недавно заявил о том, что его все устраивает в "ПСЖ",и он не думает о смене команды в ближайшее время.
Категория: Трансферы Франция, Трансферы ПСЖ
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