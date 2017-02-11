"Лацио" - "Милан", прогноз, прямая онлайн трансляция

13 февраля 2017 21:57

Сегодня в матче 24-го тура чемпионата Италии Серии А футбольный клуб "Лацио" на своем поле сыграет против команды "Милан", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. На текущий момент уровень обоих соперников примерно одинаковый, и несмотря на то, что "римляне" будут играть на своем домашнем стадионе, фаворитами их назвать нельзя. Учитывая несколько факторов, можно предположить, что матч завершится вничью, или минимальной победой гостей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Италии "Лацио" - "Милан" будет доступна на спортивном телеканале "Матч! Футбол 2" и на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: