Де Хеа не исключил трансфер из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Мадрид"

09 февраля 2017 23:28

Основной голкипер сборной Испании Давид Де Хеа в своем недавнем интервью британским журналистам не исключил того, что может однажды перейти из английской команды "Манчестер Юнайтед" в испанский клуб "Реал Мадрид".Давно ходят разговоры о том, что "королевский клуб" заинтересован в Де Хеа, которого он почти сумел подписать ранее, тогда трансфер сорвался в последний момент. Тем не менее, вратарь испанской сборной отметил, что на текущий момент он счастлив выступать в составе "манкунианцев", но уточнил, что не знает, что может произойти в будущем, когда у него спросили о возможном переходе в мадридский "Реал".Поделиться: