"Манчестер Сити" готовит 100 млн за трансфер Месси из "Барселоны"

17 января 2017 12:14

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" собирается сделать испанской команде "Барселона" выгодное в финансовом плане предложение по трансферу нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.Сообщается о том, что "горожане" заинтересованы в 29-летнем форварде "сине-гранатовых", и всерьез рассматривают возможность его покупку во время ближайших трансферных окон. Как отмечается британскими спортивными газетами, "Манчестер Сити" готов потратить на подписание Лионеля Месси около 100 миллионов фунтов стерлингов, что может стать новым мировым рекордом в футболе.Напомним, что на данный момент Месси все еще не продлил контракт с "Барселоной".Поделиться: