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"Челси" собирается подписать Бена Гибсона из "Мидлсбро"

11 января 2017 23:54
Лидер чемпионата Англии по футболу лондонская команда "Челси" собирается во время январского трансферного окна попробовать подписать молодого английского защитника Бена Гибсона, выступающего в составе клуба "Мидлсбро".
"Челси" собирается подписать Бена Гибсона из "Мидлсбро"

Английские газеты сообщают о том, что 23-летний защитник молодежной сборной Англии рассматривается тренерским штабом "синих" в качестве потенциальной замены своему многолетнему лидеру в линии обороны Джону Терри, который скорее всего уйдет из стана "Челси" ближайшим летом, так как у него заканчивается соглашение с "Челси",и есть несколько очень выгодных предложений за границей в Китае и США.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Мидлсбро
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