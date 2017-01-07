"Реал Мадрид" и "Барселона" интересуются Деле Алли из "Тоттенхэма"

08 января 2017 23:48

Два больших испанских футбольных клуба "Реал Мадрид" и "Барселона" заинтересовались молодым полузащитником сборной Англии Деле Алли, выступающем в составе английской команды "Тоттенхэм Хотспур".По недавним сообщениям различных британских спортивных газет, "королевский клуб" и "сине-гранатовые" готовы попробовать подписать 20-летнего футболиста "шпор" во время следующего летнего трансферного окна, по окончании текущего сезона.Стоит отметить то, что в нынешнем сезоне Деле Алли забил за лондонский "Тоттенхэм Хотспур" уже десять голов в 19 сыгранных матчах чемпионата Англии, являясь одним из лидеров команды по этому показателю.Поделиться: