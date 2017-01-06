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Китайские клубы интересуются игроком "Милана" Карлосом Бакка

07 января 2017 21:52
Сразу несколько китайских футбольных клубов заинтересовались нападающим сборной Колумбии Карлосом Бакка, который на текущий момент выступает в составе итальянской команды "Милан".
Китайские клубы интересуются игроком "Милана" Карлосом Бакка

По информации спортивных зарубежных газет, три представителя китайской лиги проявляют свою заинтересованность в 30-летнем форварде "россонери", и готовы уже во время январского трансферного окна попробовать договориться с "Миланом" о его покупке.

Отметим тот факт, что на текущий момент Карлос Бакка забил за итальянский клуб шесть голов в четырнадцати сыгранных матчах в чемпионате Италии Серии А. Ранее колумбиец выступал за испанскую "Севилью".
Категория: Трансферы Франция, Трансферы ПСЖ
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