"Челси" намерен выкупить трансфер Рикардо Родригеса

03 января 2017 23:44

Английский футбольный клуб "Челси" во время января намерен попробовать выкупить у немецкой команды "Вольфсбург" трансфер крайнего защитника сборной Швейцарии Рикардо Родригеса.По данным британской прессы, "синие" всерьез рассматривают 24-летнего игрока обороны "волков" в качестве усиления своей оборонительной линии. Отмечается, что за трансфер Родригеса " лондонский клуб готов предложить "Вольфсбургу" около 21 миллиона фунтов стерлингов.Напомним о том, что ранее сообщалось о том, что Рикардо Родригес также находится в сфере трансферных интересов еще одного лондонского клуба, а именно "Арсенала", который может составить конкуренцию "Челси".Поделиться: