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"Интеру" предложили за трансфер Брозовича 50 млн

30 декабря 2016 23:05
Итальянскому футбольному клубу "Интер" поступило очень выгодное с финансовой точки зрение предложение из Китая по трансферу молодого полузащитника сборной Хорватии Марсело Брозовича.
"Интеру" предложили за трансфер Брозовича 50 млн

Итальянскими средствами массовой информации сообщается о том, что один китайский клуб готовы выкупить у "нерадзури" права на 24-летнего хорватского футболиста за 50 миллионов евро уже в январе 2017 года. Отмечается, что миланский клуб скорее всего примет такое щедрое предложение, так как в свое время в 2015 году купил Марсело Брозовича у загребского "Динамо" всего за семь с половиной миллионов евро.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Интер
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