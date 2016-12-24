Тибо Куртуа хочет уйти из "Челси"

25 декабря 2016 15:23

Основной голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа хочет уйти из английского футбольного клуба "Челси" во время следующих трансферных окон, за который выступает на данный момент.Как сообщается зарубежными СМИ, 24-летний вратарь якобы в личной беседе говорил о том, что хочет уйти из стана "аристократов". Еще ранее сообщалось о том, что Куртуа имеет желание однажды вернуться выступать в чемпионат Испании, где он несколько лет провел в мадридском футбольном клубе "Атлетико". Но отмечается испанской прессой, на этот раз Тибо хочет играть за мадридский "Реал", который как раз в нем заинтересован.Поделиться: