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Тибо Куртуа хочет уйти из "Челси"

25 декабря 2016 15:23
Основной голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа хочет уйти из английского футбольного клуба "Челси" во время следующих трансферных окон, за который выступает на данный момент.
Тибо Куртуа хочет уйти из "Челси"

Как сообщается зарубежными СМИ, 24-летний вратарь якобы в личной беседе говорил о том, что хочет уйти из стана "аристократов". Еще ранее сообщалось о том, что Куртуа имеет желание однажды вернуться выступать в чемпионат Испании, где он несколько лет провел в мадридском футбольном клубе "Атлетико". Но отмечается испанской прессой, на этот раз Тибо хочет играть за мадридский "Реал", который как раз в нем заинтересован.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Реал Мадрид
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