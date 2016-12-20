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Ибрагимович отклонил предложение из Китая

18 декабря 2016 14:42
Шведский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отклонил очень заманчивое в финансовом плане предложение по трансферу в китайскую команду.
Ибрагимович отклонил предложение из Китая

Как пишут английские спортивные газеты, один китайский клуб предлагал 35-летнему форварду контракт на 120 миллионов евро, но по информации того же источника, Златан ответил отказом, так как заинтересован в выступлениях в составе "манкунианцев". Также отмечается, что Ибрагимович не против того, чтобы продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" еще на один год, и продолжить свои выступления в чемпионате Англии в следующем сезоне.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед
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