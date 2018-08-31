"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Марсьялем

30 август 2018 20:54

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность продления контракта с нападающим сборной Франции Антони Марсьяля, о чем сообщается британской прессой.По данным источника, не смотря на то, что у 22-летнего форварда якобы не очень хорошо складываются отношения с главным тренером португальцем Жозе Моуринью, руководство "манкунианцев" все же заинтересовано в Марсьяле, и не хочет, чтобы он уходил в другую команду.Сообщается о том, что "Манчестер Юнатйед" готов в ближайшее время предложить молодому французскому футболисту новый пятилетний контракт.Поделиться: