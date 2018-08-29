"Реал" интересуется Маркосом Алонсо из "Челси"

29 август 2018 14:35

Многократный победитель Лиги чемпионов УЕФА испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" рассматривает возможность трансфера испанского левого защитника Маркоса Алонсо, выступающего в составе английской команды "Челси".Сообщается, что в "королевском клубе" рассматривают 27-летнего игрока "синих" в качестве потенциальной замены бразильскому защитнику Марсело, который по информации зарубежных источников в 2019 году может сменить команду.Отметим, что Маркос Алонсо является воспитанником мадридского "Реала", в его активе есть даже один сыгранный матч в составе первой команды "сливочных" в сезоне 2009/2010.Поделиться: