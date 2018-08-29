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Ян Облак отказался продлевать контракт с "Атлетико Мадрид"

28 август 2018 14:27
Голкипер сборной Словении Ян Облак отказался от предложения долгосрочного продления контракта с испанским футбольным клубом "Атлетико Мадрид", за который выступает уже несколько лет.
Ян Облак отказался продлевать контракт с "Атлетико Мадрид"

Испанские газеты пишут о том, что 25-летний вратарь отказался подписывать новый контракт из-за того, что в нем предлагается установить в качестве отступных в пункте выкупа на него прав в размере 200 миллионов евро.

Отметим, что нынешнее соглашение Облака с мадридским "Атлетико" рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что в услугах Яна Облака заинтересован итальянский клуб "Интер".
Категория: Трансферы Испания Трансферы Атлетико Мадрид
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