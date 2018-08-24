Лунин может перейти из "Реала Мадрид" в "Леганес"

25 август 2018 10:14

Украинский голкипер Андрей Лунин может этим летом перейти из мадридского футбольного клуба "Реал" в другую испанскую команду "Леганес" на правах аренды.Ранее сообщалось о том, что 19-летний страж ворот может в поисках игровой практики в этом сезоне перебраться на правах аренды в "Райо Вальекано". Но пока этот трансфер под вопросом, появилась новая информация о том, что теперь Лунин может стать игроком "Леганеса".Отметим, что в настоящее время Андрею Лунину будет очень непросто получить место в стартовом составе "королевского клуба", так как в его составе теперь есть два вратаря высочайшего уровня, Кейлор Навас и Тибо Куртуа.Поделиться: