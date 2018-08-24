Асенсио не исключил ухода из мадридского "Реала"

24 август 2018 23:30

Молодой атакующий полузащитник сборной Испании Марко Асенсио в своем интервью журналистам не исключил возможности варианта, при котором он может уйти из футбольного клуба "Реал Мадрид", за который выступает в настоящее время.22-летний футболист отметил, что его все устраивает в мадридском "Реале", который он считает самым успешным клубом в мире. Но при этом Асенсио сказал, что не знает, что может быть в будущем в его карьере футболиста.В прошлом сезоне Марко Асенсио сыграл за мадридский "Реал" в 32 матчах чемпионата Испании, 19 в основном составе, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.Поделиться: