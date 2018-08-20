Мората не намерен уходить из "Челси"

20 август 2018 12:10

Нападающий сборной Испании Альваро Мората заявил о том, что у нет желания уходить из английского футбольного клуба "Челси", за который он выступает второй сезон.Ранее в зарубежной спортивной прессе стали появляться сообщения о том, что 25-летний форвард может сменить команду этим летом, ему приписывали интерес со стороны испанских и итальянских клубов. Но сам Мората после матча чемпионата Англии с лондонским "Арсеналом" заявил о том, что никогда не думал о том, чтобы уйти из "Челси", где его все устраивает, даже после того, как в команде сменился главный тренер.Отметим, что в матче против "Арсенала" Мората отметился забитым голом, который помог "Челси" выиграть со счетом 3:2.Поделиться: