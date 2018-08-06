Вальверде хочет, чтобы Силлессен остался в "Барселоне"

05 август 2018 15:08

Главный тренер испанской команды "Барселона" Эрнесто Вальверде заинтересован в том, что нидерландский голкипер Яспер Силлессен остался и никуда не уходил во время текущего летнего трансферного окна.Сообщается о том, что 29-летний страж ворот рассматривает вариант смены клуба этим летом, так как не получает игрового времени в составе "сине-гранатовых". Отвечая на вопрос о возможном уходе из "Барселоны" этим летом, голкипер сборной Нидерландов ответил, что не знает, то есть не исключил такого варианта.Главный же тренер "Барселоны" хочет, чтобы Яспер Силлессен остался, и составил конкуренцию Андре Тер Штегену.Поделиться: