Клеман Лангле перешел в "Барселону" из "Севильи"

12 июль 2018 17:42

Французский защитник Клеман Лангле официально перешел из испанской команды "Севилья" в другую команду из Ла Лиги "Барселону", о чем стало известно не так давно.Сообщается, что "сине-гранатовым" удалось провести успешные переговоры по трансферу 23-летнего футболиста, за которого было заплачено 35 миллионов в качестве компенсации, прописанной в его контракте.Отмечается, что Лангле подписал с каталонским клубом соглашение, которое рассчитано на пять лет, и в котором указана сумма отступных в размере 300 миллионов евро.Напомним, что "Барселоне" еще прошлой зимой приписывали интерес к защитнику "Севильи", но только сейчас состоялся трансфер.Поделиться: