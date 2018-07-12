﻿

Клеман Лангле перешел в "Барселону" из "Севильи"

12 июль 2018 17:42
Французский защитник Клеман Лангле официально перешел из испанской команды "Севилья" в другую команду из Ла Лиги "Барселону", о чем стало известно не так давно.
Клеман Лангле перешел в "Барселону" из "Севильи"

Сообщается, что "сине-гранатовым" удалось провести успешные переговоры по трансферу 23-летнего футболиста, за которого было заплачено 35 миллионов в качестве компенсации, прописанной в его контракте.

Отмечается, что Лангле подписал с каталонским клубом соглашение, которое рассчитано на пять лет, и в котором указана сумма отступных в размере 300 миллионов евро.

Напомним, что "Барселоне" еще прошлой зимой приписывали интерес к защитнику "Севильи", но только сейчас состоялся трансфер.
Категория: Трансферы Испания Трансферы Барселона Трансферы Севилья
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2018 © BigTransfers.ru