"Реал Мадрид" подтвердил трансфер Андрея Лунина

22 июнь 2018 23:46

Действующий победитель самого престижного европейского клубного турнира Лига чемпионов мадридский "Реал" подтвердил трансфер молодого голкипера сборной Украины и луганской "Зари" Андрея Лунина.Как пишут зарубежные средства массовой информации, "королевский клуб" подписал с 19-летним вратарем шестилетнее соглашение.Отмечается то, что благодаря своему выступлению в сезоне 2017/2018 Андрей Лунин не смотря на свой юный возраст привлек внимание нескольких европейских топ клубов, среди которых кроме мадридского "Реала", называются английский "Ливерпуль", итальянский "Ювентус" и "Интер".Поделиться: