"Ливерпуль" собирается отклонить все предложения "Реала" по трансферу Салаха

26 апрель 2018 12:20

Руководство английского футбольного клуба "Ливерпуль" собирается отклонить все возможные предложения, которые поступят от мадридского "Реала" по поводу трансфера египетского полузащитника Мохаммеда Салаха.В нынешнем сезоне Салах всех удивляет своей результативностью, на его счету уже 43 забитых гола во всех турнирах, что и привлекло к нему внимание со стороны многих европейских топ-клубов, среди которых называется и "Реал".Но как пишут британские газеты, "мерсисайдцы" не собираются отпускать Салаха, даже если "королевский клуб" предложит за него 200 миллионов фунтов. При этом "Ливерпуль" намерен продлить контракт египтянина на улучшенных условиях.Поделиться: