"Ливерпуль" собирается отклонить все предложения "Реала" по трансферу Салаха
26 апрель 2018 12:20Руководство английского футбольного клуба "Ливерпуль" собирается отклонить все возможные предложения, которые поступят от мадридского "Реала" по поводу трансфера египетского полузащитника Мохаммеда Салаха.
В нынешнем сезоне Салах всех удивляет своей результативностью, на его счету уже 43 забитых гола во всех турнирах, что и привлекло к нему внимание со стороны многих европейских топ-клубов, среди которых называется и "Реал".
Но как пишут британские газеты, "мерсисайдцы" не собираются отпускать Салаха, даже если "королевский клуб" предложит за него 200 миллионов фунтов. При этом "Ливерпуль" намерен продлить контракт египтянина на улучшенных условиях. Поделиться: