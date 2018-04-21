"Челси" и "Наполи" интересуются Головиным из ЦСКА

22 апрель 2018 21:44

Сразу несколько европейских футбольных клубов заинтересованы в молодом полузащитнике сборной России Александре Головине, выступающем в составе московской команды ЦСКА.Ранее не раз сообщалось о том, что 21-летний футболист находится в списке трансферных интересов лондонского "Арсенала". И как стало известно не так давно из британских газет, Головиным заинтересовались еще два больших европейских клуба, речь идет о английском "Челси" и итальянском "Наполи", которые ближайшим летом могут попробовать подписать одного из лидеров московского ЦСКА.В нынешнем сезоне Головин в чемпионате России забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.Поделиться: