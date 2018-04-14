"ПСЖ" может выкупить у "Реала" Карима Бензема

14 апрель 2018 16:16

Лидер чемпионата Франции футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может этим летом после завершения текущего сезона попробовать договориться с мадридским "Реалом" о покупке нападающего Карима Бензема.Как сообщается, "парижане" рассматривают несколько вариантов усиления своей атакующей линии, они присматриваются к польскому форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, и египетскому атакующему полузащитнику Мохаммеду Салаху. Однако, самым реальным вариантом является Бензема, которого из этой тройки будет заполучить скорее всего, легче всего, так как уже давно ходят разговоры о том, что "сливочные" ищут ему замену.Поделиться: