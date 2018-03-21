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"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "ПСЖ" трансфер Неймара

23 март 2018 17:18
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может попробовать этим летом выкупить у французской команды "Пари Сен-Жермен" трансфер нападающего сборной Бразилии Неймара.
"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "ПСЖ" трансфер Неймара

По сообщениям британской прессы, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью хочет подписать нападающего мирового уровня, и главным кандидатом на эту роль является Неймар. За бразильца английский клуб может предложить "парижанам" около 260 миллионов фунтов стерлингов, при этом рассматривается вариант включения в сделку французского полузащитника Поля Погба.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что мадридский "Реал" также рассматривает возможность подписания Неймара ближайшим летом.
Категория: Трансферы Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Франция Трансферы ПСЖ
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