"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "ПСЖ" трансфер Неймара

23 март 2018 17:18

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может попробовать этим летом выкупить у французской команды "Пари Сен-Жермен" трансфер нападающего сборной Бразилии Неймара.По сообщениям британской прессы, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью хочет подписать нападающего мирового уровня, и главным кандидатом на эту роль является Неймар. За бразильца английский клуб может предложить "парижанам" около 260 миллионов фунтов стерлингов, при этом рассматривается вариант включения в сделку французского полузащитника Поля Погба.Напомним, что ранее сообщалось о том, что мадридский "Реал" также рассматривает возможность подписания Неймара ближайшим летом.Поделиться: