"Реал Мадрид" отказался от трансфера Обамеянга из "Боруссии"

01 февраль 2018 16:17

Прошедшим зимним трансферным окном испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" отказался покупать нападающего сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга из немецкой команды "Боруссия Дортмунд".Как пишут британские спортивные газеты, в январе "королевский клуб" имел возможность подписать 28-летнего форварда "желто-черных", при этом за гораздо меньшую сумму, чем за него заплатили "канониры". Сообщается, что "Реал" не стал подписывать Обамеянга за 55 миллионов евро, в то время, как "Арсенал" сделал это за 65 миллионов евро.Напомним, что ранее Обамеянг не раз заявлял о том, что мечтает выступать в составе мадридского "Реала", но в итоге оказался в лондонском "Арсенале".Поделиться: