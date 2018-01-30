"Манчестер Юнайтед" может летом попробовать подписать Неймара из "ПСЖ"

01 февраль 2018 15:53

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уже во время следующего трансферного окна, которое откроется летом по окончании текущего сезона, может попробовать выкупить у французской команды "Пари Сен-Жермен" нападающего сборной Бразилии Неймара.Сообщается о том, что титульный спонсор "манкунианцев" американская компания Chevrolet считает, что самый дорогой игрок в мире может стать хорошим рекламным ходом в Европе и Азии, если он будет подписан "Манчестер Юнайтед", и таким образом, они готовы финансировать этот возможный очень дорогой трансфер.При этом "МЮ" может столкнуться с конкуренцией со стороны мадридского "Реала", который также заинтересован в том, чтобы пополнить свой состав нападающим такого уровня, как Неймар.Поделиться: