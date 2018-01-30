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Состоялся трансфер Артема Дзюбы из "Зенита" в "Арсенал"

01 февраль 2018 03:13
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перешел из санкт-петербургского клуба "Зенит" в тульскую команду "Арсенал", где проведет вторую часть нынешнего сезона.
Состоялся трансфер Артема Дзюбы из "Зенита" в "Арсенал"

Официально сообщается о том, что 29-летний форвард "сине-бело-голубых" перебрался в стан "канониров" на правах аренды, и теперь будет защищать цвета тульской команды до лета 2018 года.

Напомним, что после двух достаточно успешных сезонов в "Зените" с точки зрения забитых голов, в нынешнем дела шли у Артема не так хорошо, в 15 сыгранных матчах чемпионата России на свой счет он записал всего один забитый гол. При этом в стартовом составе Дзюба выходил на поле всего в семи встречах, а в восьми появлялся на замену. В предыдущих двух розыгрышах российской Премьер-лиги в составе "Зенита" опытный нападающий забил 15 и 13 голов соответственно.
Категория: Трансферы Россия Трансферы Зенит Трансферы Арсенал Тула
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