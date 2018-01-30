Состоялся трансфер Артема Дзюбы из "Зенита" в "Арсенал"

01 февраль 2018 03:13

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перешел из санкт-петербургского клуба "Зенит" в тульскую команду "Арсенал", где проведет вторую часть нынешнего сезона.Официально сообщается о том, что 29-летний форвард "сине-бело-голубых" перебрался в стан "канониров" на правах аренды, и теперь будет защищать цвета тульской команды до лета 2018 года.Напомним, что после двух достаточно успешных сезонов в "Зените" с точки зрения забитых голов, в нынешнем дела шли у Артема не так хорошо, в 15 сыгранных матчах чемпионата России на свой счет он записал всего один забитый гол. При этом в стартовом составе Дзюба выходил на поле всего в семи встречах, а в восьми появлялся на замену. В предыдущих двух розыгрышах российской Премьер-лиги в составе "Зенита" опытный нападающий забил 15 и 13 голов соответственно.Поделиться: