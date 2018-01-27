Месси хочет, чтобы "Барселона" купила Асенсио из "Реала"

29 январь 2018 01:13

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заинтересован в том, чтобы его команда "Барселона" купила молодого испанского атакующего полузащитника Марко Асенсио, выступающего в составе мадридского клуба "Реал".Как пишут зарубежные газеты, лидер "сине-гранатовых" убеждал представителей руководства команды попробовать переманить 22-летнего испанца из "королевского клуба", так как считает, что Асенсио способен усилить атакующую линию "Барселоны".Отметим, что вариант перехода Марко Асенсио из "Реала" в "Барселону" может оказаться реальность, так как полузащитник в нынешнем сезоне получает очень мало игрового времени в команде Зинедина Зидана, это может подтолкнуть его к мыслям о смене места работы. А от предложения "Барселоны" мало кто может отказаться, если оно поступает.Поделиться: