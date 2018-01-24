Мхитарян доволен трансфером в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед"

25 январь 2018 14:47

Атакующий полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян очень рад тому, что во время зимнего январского трансферного окна перешел из футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал".Совсем недавно между "канонирами" и "манкунианцами" состоялся обмен двумя игроками, в результате чего нападающий сборной Чили Алексис Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед", а в обратном направлении проследовал Генрих Мхитарян перейдя в лондонском "Арсенал". Такой сделкой все остались довольны, как игроки, так и клубы.В своем интервью Мхитарян заявил о том, что он очень рад оказаться в "Арсенале", и ему очень не терпится выйти на поле и сыграть в официальном матче за новый клуб. Также Мхитарян отметил полузащитника сборной Германии Месута Озила, который по его мнению, очень сильный футболист, с которым ему будет приятно играть.Поделиться: