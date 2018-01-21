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Может состояться трансфер Альвареса из "Сампдории" в "Спартак"

23 январь 2018 15:52
Во время текущего зимнего январского трансферного окна может состояться переход опытного аргентинского атакующего полузащитника Рикардо Альварес из итальянской команды "Сампдория" в российский футбольный клуб "Спартак Москва"ю

Зарубежные газеты сообщают о том, что "красно-белые" заинтересованы в подписании 29-летнего игрока, что сделка по его трансферу в московский "Спартак" может состояться в ближайшее время. Отмечается, что представитель Альвареса уже контактировал с действующими чемпионами России по поводу перехода аргентинского полузащитника.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рикардо Альварес сыграл в чемпионате Италии всего в шести матчах, в которых забил один гол.
Категория: Трансферы Россия Трансферы Италия Трансферы Спартак Москва Трансферы Сампдория
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