Может состояться трансфер Альвареса из "Сампдории" в "Спартак"

23 январь 2018 15:52

Во время текущего зимнего январского трансферного окна может состояться переход опытного аргентинского атакующего полузащитника Рикардо Альварес из итальянской команды "Сампдория" в российский футбольный клуб "Спартак Москва"юЗарубежные газеты сообщают о том, что "красно-белые" заинтересованы в подписании 29-летнего игрока, что сделка по его трансферу в московский "Спартак" может состояться в ближайшее время. Отмечается, что представитель Альвареса уже контактировал с действующими чемпионами России по поводу перехода аргентинского полузащитника.Отметим, что в нынешнем сезоне Рикардо Альварес сыграл в чемпионате Италии всего в шести матчах, в которых забил один гол.Поделиться: