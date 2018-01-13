"Эвертон" хочет подписать в январе Уолкотта из "Арсенала"

16 января 2018 12:37

Ливерпульский футбольный клуб "Эвертон" намерен попробовать этой зимой в январе подписать опытного атакующего полузащитника сборной Англии и лондонского "Арсенала" Тео Уолкотта.По информации английской прессы, "ириски" предпринимают попытки договориться с "канонирами" по поводу трансфера 28-летнего игрока, которого они хотят видеть в своем составе уже в январе. Отмечается, что трансферная стоимость Уолкотта при возможном переходе в стан "Эвертона" может составить около 20 тысяч фунтов стерлингов.На текущий момент в чемпионате Англии 2017/2018 Тео Уолкотт сыграл в составе "Арсенала" всего в шести матчах, проведя на поле всего 47 минут.Поделиться: