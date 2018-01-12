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"Реал Мадрид" интересуется Стерлингом из "Манчестер Сити"

13 января 2018 16:12
Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересован в возможном трансфере атакующего полузащитника сборной Англии Рахима Стерлинга, успешно выступающего в нынешнем сезоне в составе команды "Манчестер Сити".
"Реал Мадрид" интересуется Стерлингом из "Манчестер Сити"

По информации британской прессы, руководство "королевского клуба" во главе с президентом "сливочных" Флорентино Пересом заинтересованы в подписании 23-летнего игрока "горожан". Сообщается, что уже якобы ведутся переговоры по покупке "Реалом" Рахима Стерлинга.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Стерлинг сыграл в составе "Манчестер Сити" на данный момент в 20 матчах, в которых записал на свой счет уже 14 голов.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Манчестер Сити
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