"Реал Мадрид" интересуется Стерлингом из "Манчестер Сити"
13 января 2018 16:12Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересован в возможном трансфере атакующего полузащитника сборной Англии Рахима Стерлинга, успешно выступающего в нынешнем сезоне в составе команды "Манчестер Сити".
По информации британской прессы, руководство "королевского клуба" во главе с президентом "сливочных" Флорентино Пересом заинтересованы в подписании 23-летнего игрока "горожан". Сообщается, что уже якобы ведутся переговоры по покупке "Реалом" Рахима Стерлинга.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Стерлинг сыграл в составе "Манчестер Сити" на данный момент в 20 матчах, в которых записал на свой счет уже 14 голов. Поделиться: