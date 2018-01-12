"Реал Мадрид" интересуется Стерлингом из "Манчестер Сити"

13 января 2018 16:12

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересован в возможном трансфере атакующего полузащитника сборной Англии Рахима Стерлинга, успешно выступающего в нынешнем сезоне в составе команды "Манчестер Сити".По информации британской прессы, руководство "королевского клуба" во главе с президентом "сливочных" Флорентино Пересом заинтересованы в подписании 23-летнего игрока "горожан". Сообщается, что уже якобы ведутся переговоры по покупке "Реалом" Рахима Стерлинга.Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Стерлинг сыграл в составе "Манчестер Сити" на данный момент в 20 матчах, в которых записал на свой счет уже 14 голов.Поделиться: