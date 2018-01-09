"Манчестер Юнайтед" интересуется трансфером Асенсио из "Реала Мадрид"

11 января 2018 08:54

Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" является одним из главных кандидатов на подписание молодого испанского атакующего полузащитника Марко Асенсио из "Реала Мадрид".Как пишут британские газеты, "манкунианцы" среди тех клубов, которые интересуются 21-летним футболистом "сливочных". Сообщается о том, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью заинтересован в подписании такого игрока, как Асенсио во время зимнего трансферного окна, и что англичане уже якобы сделали хорошее предложение по его покупке.На данный момент в этом сезоне в Примере Марко сыграл за "Реал" в 15 матчах, и забил 4 гола.Поделиться: