"Манчестер Сити" и "Арсенал" ведут переговоры по трансферу Санчеса

08 января 2018 11:28

Английские футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Арсенал" в настоящее время ведут переговоры по возможному трансферу нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса, сделка должна состояться в январе.По информации британских средств массовой информации, "горожане" и "канониры" пытаются договориться об условиях трансфера, главным вопросом остается сумма отступных. Сообщается, что "Арсенал" готов отпустить Санчеса за 35 миллионов фунтов стерлингов, в то время как в "Манчестер Сити" готовы заплатить около 25 миллионов фунтов. При этом отмечается, что оба клуба стремятся решить вопрос перехода за долго, до закрытия зимнего трансферного окна.Поделиться: