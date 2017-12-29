Может состояться трансфер Лунина из "Зари" в "Реал Сосьедад"

04 января 2018 16:00

Юный голкипер украинского футбольного клуба "Заря" Андрей Лунин попал в сферу трансферных интересов представителя чемпионата Испании команды "Реал Сосьедад", которая может подписать его уже в январе 2018 года.По информации зарубежной прессы, в испанском клубе рассматривают вариант покупки 18-летнего стража ворот украинской команды этой зимой, пока будет открыто очередное трансферное окно.Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин является основным вратарем луганской "Зари", в ее составе в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины на текущий момент молодой страж ворот принял участие в 16 матчах.Поделиться: