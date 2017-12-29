Агент Коутиньо ведет переговоры по трансферу из "Ливерпуля" в "Барселону"
03 января 2018 21:35Агент бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо ведет переговоры с "Ливерпулем" по возможному трансферу его его подопечного в испанскую команду "Барселона" уже во время январского трансферного окна.
Британские спортивные газеты пишут о том, что представитель 25-летнего футболиста сборной Бразилии в настоящее время находится в Лондоне, где пытается договориться с "мерсисайдцами" по поводу перехода Коутиньо в каталонский клуб.
Отметим, что в нынешнем сезоне на текущий момент Филиппе Коутиньо сыграл в чемпионате Англии в 14 матчах, в которых записал на свой счет семь забитых голов. Поделиться: