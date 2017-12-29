Роналдо не советует Коутиньо переходить из "Ливерпуля" в "Барселону"

29 декабря 2017 16:28

Бывший бразильский футболист Роналдо не советует своему соотечественнику атакующему полузащитнику Коутиньо переходить из английского футбольного клуба "Ливерпуль" в испанскую команду "Барселона"."Я чувствовал себя гораздо более счастливым в "Реале Мадрид", несмотря на то, что провел великолепный год в "Барселоне". В конце концов, моя история с "Барсой" была очень плохой, похожей на ту, как у Неймара. В "Барселоне" всегда были проблемы с бразильскими игроками:. Неймар, Ромарио, Роналдиньо и я. К нам всем плохо обращались в клубе, несмотря на все наши вклады и преданность делу", - сказал Роналдо.Напомним, что "Барселона" намерена подписать Коутиньо.Поделиться: