"Милан" и "Манчестер Юнайтед" поборются за трансфер Давида Нереса из "Аякса"

29 декабря 2017 12:31

Сразу два больших европейских клуба итальянский "Милан" и английский "Манчестер Юнайтед" готовы побороться за трансфер юного бразильского нападающего Давида Нереса, выступающего в нидерландской команде "Аякс".Сообщается о том, что "россонери" и "манкунианцы" внимательно следят за выступлениями 20-летнего нападающего амстердамского клуба в нынешнем сезоне, и всерьез рассматривают возможность его покупки, если не в это зимнее трансферное окно, то уже летом 2018 года.В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Давид Нерес сыграл на текущий момент в 16 матчах в составе "Аякса", при этом записал на свой счет уже 8 забитых голов.Поделиться: