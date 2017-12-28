"Ювентус" оценил трансфер Пауло Дибалы в 160 миллионов

28 декабря 2017 14:08

Многократный победитель чемпионата Италии футбольный клуб "Ювентус" готов отпустить своего аргентинского нападающего Пауло Дибалу в другую команду в том случае, если за его трансфер будет заплачено около 160 миллионов евро.По информации итальянских источников, в стане "старой синьоры" именно в эту сумму оценивают 24-летнего форварда сборной Аргентины, на которого есть большой спрос среди европейских футбольных грандов.Напомним, что ранее сообщалось о том, что английский клуб "Манчестер Юнайтед" активно интересуется Дибалой, кроме этого, интерес к Пауло приписывают и испанским командам "Реал Мадрид" и "Барселона".Поделиться: