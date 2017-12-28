"Челси" и "Арсенал" поборются за трансфер Леона Бейли из "Байера"

28 декабря 2017 13:04

Два английский футбольных клуба "Челси" и "Арсенал" могут побороться этой зимой в январе 2018 года за трансфер ямайского нападающего Леона Бейли, выступающего на данный момент в составе немецкой команды "Байер 04".Сообщается, что "аристократы" и "канониры" следят за выступлениями 20-летнего футболиста из леверкузенского клуба, и рассматривают вариант его покупки в ближайшие трансферные окна, первое из которых откроется в январе. Отмечается, что трансферная стоимость Бейли может составить около 30 миллионов фунтов стерлингов.В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Леон Бейли забил уже 6 голов в 14 сыгранных матчах.Поделиться: