﻿

"Арсенал" может выкупить трансфер Дракслера из "ПСЖ" за 40 млн

28 декабря 2017 12:49
Лондонский клуб "Арсенал" намерен попробовать подписать в январе 2018 года футболиста сборной Германии Юлиана Дракслера, в настоящее время выступающего в составе французской команды "Пари Сен-Жермен".
"Арсенал" может выкупить трансфер Дракслера из "ПСЖ" за 40 млн

По утверждениям британской прессы, "канониры" рассматривают 24-летнего игрока "парижан" в качестве замены чилийскому нападающему Алексису Санчесу, который кстати может в итоге перебраться в стан "ПСЖ". Отмечается то, что "Арсенал" готов предложить за трансфер Дракслера в качестве отступных около 30 миллионов фунтов стерлингов, при том, что французский клуб готов рассмотреть предложение по Юлиану начиная с суммы в 40 миллионов фунтов стерлингов.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Франция, Трансферы Арсенал, Трансферы ПСЖ
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2018 © BigTransfers.ru