"Арсенал" может выкупить трансфер Дракслера из "ПСЖ" за 40 млн

28 декабря 2017 12:49

Лондонский клуб "Арсенал" намерен попробовать подписать в январе 2018 года футболиста сборной Германии Юлиана Дракслера, в настоящее время выступающего в составе французской команды "Пари Сен-Жермен".По утверждениям британской прессы, "канониры" рассматривают 24-летнего игрока "парижан" в качестве замены чилийскому нападающему Алексису Санчесу, который кстати может в итоге перебраться в стан "ПСЖ". Отмечается то, что "Арсенал" готов предложить за трансфер Дракслера в качестве отступных около 30 миллионов фунтов стерлингов, при том, что французский клуб готов рассмотреть предложение по Юлиану начиная с суммы в 40 миллионов фунтов стерлингов.Поделиться: