"Арсенал" зимой может выкупить у "Ювентуса" трансфер Бенатиа

28 декабря 2017 12:12

Английский футбольный клуб "Арсенал" собирается этой зимой в январе 2018 попробовать выкупить у итальянской команды "Ювентус" трансфер опытного марокканского защитника Мехди Бенатиа.Сообщается о том, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер хотел бы усилить свой состав 30-летним игроком обороны "старой синьоры". По данным британских газет, лондонский клуб готов потратить на подписание Бенатиа около 35 миллионов фунтов стерлингов.Отметим, что в нынешнем сезоне Мехди Бенатиа сыграл за "Ювентус" на данный момент только в восьми матчах, в которых при этом отметился двумя забитыми голами.Поделиться: