"Барселона" может выкупить у "ПСЖ" трансфер Анхеля Ди Марии

28 декабря 2017 11:37

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании команда "Барселона" этой зимой в январе 2018 может попробовать выкупить у французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.По информации зарубежных СМИ, "сине-гранатовые" по-прежнему заинтересованы в бывшем игроке мадридского "Реала", и до сих пор рассматривают возможность его подписания. Отмечается, что в январе "Барселона" готова предпринять попытку договорится с "парижанами" по поводу трансфероа 29-летнего аргентинца. При этом добавляется то, что сумма, за которую "ПСЖ" будет готов отпустить Ди Марию составляет около 45 миллионов фунтов стерлингов.Поделиться: