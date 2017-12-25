"Рома" и "Бешикташ" интересуются Феллайни из "Манчестер Юнайтед"

28 декабря 2017 00:07

Сразу два европейских футбольных клуба итальянская "Рома" и турецкий "Бешикташ" заинтересованы в трансфере полузащитника сборной Бельгии и английской команды "Манчестер Юнайтед" Маруаном Феллайни.Сообщается о том, что итальянский и турецкий клубы готовы в январе 2018 года попробовать договориться с "манкунианцами" по поводу подписания 30-летнего игрока "МЮ". Отмечается, что в настоящее время Маруан Феллайни отказывается продлевать своего соглашение с "Манчестер Юнайтед", даже учитывая то, что ему готовы повысить заработную плату примерно с 7 до 8,7 миллионов евро.В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии сыграл в 9 матчах, и забил 3 гола.Поделиться: